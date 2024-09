(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 6 settembre 2024

comunicato stampa

Le coordinate di una Rimini oltre gli schemi: la città e i suoi passanti nelle foto di Andrea Shinigami

Sabato 7 settembre l’inaugurazione della mostra al Museo della Città

Inaugura sabato 7 settembre al Museo della città, con un’introduzione a cura dell’artista a partire dalle ore 17, la mostra fotografica 44°3’27″N 12°33’55″E di Andrea Shinigami. Un progetto che l’artista dedica alla sua città, archiviando quelle immagini-cartolina che dagli anni Sessanta hanno reso Rimini uno dei luoghi più conosciuti e immaginati ma che hanno contribuito a creare una rappresentazione che per molto tempo è sembrata l’unica possibile. Shinigami toglie questo velo e mostra un corpo, fatto di persone e strade, di persone e mare, colto da una delle tante prospettive di cui un occhio non assuefatto è capace.

La sua street photography cattura gli incontri involontari tra i passanti e attraverso un bianco e nero molto contrastato ridefinisce i soggetti rendendole figure. Quelle che erano state situazioni del tutto casuali diventano situazioni che creano dialoghi, che portano significati e che sembrano frutto di una costruzione finalizzata. Anche il mare è visto in un’altra prospettiva: ricorda più l’oceano millenario che ospita Moby Dick, la pancia acquatica di una potenza che lambisce la riva mentre le persone si fanno piccole, divenendo parte di un paesaggio che esalta la forza del gigante.

Ecco spiegate le ragioni del titolo della mostra e del catalogo: 44°3’27″N 12°33’55″E: non più “Rimini” ma le sue coordinate su un mappamondo, da scoprire per la prima volta.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 6 ottobre, gratuitamente, negli orari di apertura del Museo. https://www.museicomunalirimini.it/en/musei/museo-della-citta

L’ufficio stampa