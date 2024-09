INVITO STAMPA mostra “Viaggio nella Pop Art: un nuovo modo di amare le cose” | LA VACCHERIA (Roma Eur) – Giovedì 12 settembre, ore 16.00

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

VIAGGIO NELLA POP ART

UN NUOVO MODO DI AMARE LE COSE

VISITA IN ANTEPRIMA

Giovedì 12 settembre 2024 ore 16.00

La Vaccheria

Via Giovanni L’Eltore, 35 – Roma Eur

La mostra Viaggio nella Pop Art: un nuovo modo di amare le cose sarà aperta al pubblico dal 13 settembre 2024 al 31 marzo 2025 a La Vaccheria, spazio espositivo e culturale del IX Municipio. In esposizione circa 200 opere di artisti italiani e internazionali riconducibili alla Pop Art e alle sue varie articolazioni moderne e contemporanee.

Le opere provengono da collezioni private e dalla Collezione Rosini Gutman.

Intervengono

Titti Di Salvo

Presidente Municipio Roma IX Eur

Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei

Curatori della mostra

Gianfranco Rosini

Collezionista e Art Advisor

Saranno presenti alcuni degli artisti in mostra, tra cui Marco Lodola, Mark Kostabi, ANDY_Bluvertigo (Andrea Fumagalli), Pennyboy (Emanuele Pennazza), Giuseppe Veneziano, William Zanca e le artiste Erika Calesini, Olivia Gozzano, Ilaria Rezzi.

Andy_ Bluvertigo si esibirà in un DJ Set e creerà un’ambientazione musicale che accompagnerà la mostra per tutto il periodo espositivo.

Chiediamo alle redazioni di inviare via e-mail la richiesta di accredito stampa per giornalisti, troupe tv e fotografi entro le ore 15.00 di mercoledì 11 settembre.

Alle ore 17.30 seguirà l’inaugurazione della mostra

Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura

Lorenzo Vincenti

Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura