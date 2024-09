IL COMUNE COMUNICA – online sul sito del Comune di Bari l’avviso pubblico per la nomina dei componenti dell’organismo di valutazione

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 ONLINE SUL SITO DEL COMUNE DI BARI L’AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE

È online sul sito del Comune di Bari, a questo link, l’avviso con il quale l’amministrazione comunale intende procedere all’individuazione dell’Organismo di Valutazione (O.d.V.), costituito in forma collegiale da tre componenti, per la durata del mandato sindacale, rinnovabile per una sola volta, in conformità all’art. 7 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bari.

L’Organismo, come previsto dalla legge, svolgerà un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione dell’attività delle strutture del personale (performance) e, in generale, dovrà assolvere ai compiti richiamati dal D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 33/2013, dalle altre norme di settore e dal già citato Regolamento del Comune.

L’O.d.V., ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bari, è nominato, su proposta del sindaco, dalla giunta comunale, nel rispetto dell’equilibrio di genere. Dura in carica sino alla scadenza del mandato sindacale e comunque fino all’insediamento del nuovo Organismo.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di alcuni requisiti generali, specificati all’articolo 1 dell’avviso, e di requisiti attinenti all’area delle conoscenze ed esperienze professionali (articolo 2) e, inoltre, all’area delle capacità (articolo 3 dell’avviso).

In particolare, per quanto riguarda i requisiti generali, si specifica che:

Non possono essere nominati componenti dell’O.d.V. coloro che, ai sensi dell’art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, siano dipendenti dell’amministrazione interessata, nonché coloro che si trovino in ulteriori condizioni di incompatibilità e inconferibilità contemplate e/o sopraggiunte a seguito dell’adozione di specifiche norme di legge.

I componenti dell’OdV non possono, inoltre, essere nominati tra soggetti che:

a) ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento adottato con DGC n. 145/2013, abbiano ricoperto, con riferimento all’ultimo triennio, cariche direttive in partiti politici e organizzazioni sindacali ovvero la qualifica di componente in organi elettivi o di governo dell’ente e nei consigli d’amministrazione delle società partecipate dell’ente

b) versino nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 2382 c.c.;

c) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo I del Libro II del Codice Penale;

d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione del Comune di Bari;

e) si trovino, nel confronti del Comune, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

f) siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;

g) abbiano svolto continuativamente attività professionale in favore o contro l’Amministrazione Comunale di Bari;

h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il terzo grado con il Segretario Generale, i dirigenti in servizio nell’Amministrazione comunale o nelle Aziende partecipate, con i componenti l’Organo di indirizzo politico-amministrativo o con i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componenti un Organismo di Valutazione prima della scadenza del mandato;

l) siano Revisori dei Conti presso il Comune di Bari;

m) incorrano nelle ipotesi di ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000.

L’assenza delle situazioni ostative alla nomina indicate deve essere oggetto di formale dichiarazione del candidato, resa in forma di autodichiarazione. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso, per la presentazione della domanda e permanere per tutta la durata dell’incarico.

Il provvedimento di nomina, i curricula dei componenti dell’O.d.V. e i compensi attribuiti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bari.

L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza è ammessa, previa opportuna motivazione. Nel caso si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del neo componente è limitata al tempo residuo sino alla scadenza dell’Organismo.

Con i componenti dell’O.d.V. non si determina l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impiego.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande trasmesse oltre il suddetto termine o con modalità diverse da quella sopra indicata non saranno ritenute ammissibili.

Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata, se non esplicitamente richieste dagli uffici del Comune. Gli stessi uffici si riservano la facoltà di effettuare accertamenti diretti e indiretti in ordine ai contenuti delle istanze e dei relativi allegati presentati e di richiedere eventuali ulteriori documenti.

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al sindaco e trasmessa alla PEC di cui sopra, utilizzando il modello di domanda allegato all’avviso. La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata da:

copia scannerizzata di un documento di identità in corso di validità;

curriculum debitamente sottoscritto redatto in formato europeo;

relazione di accompagnamento nella quale il candidato espone le esperienze ritenute più significative in relazione al ruolo da svolgere, unitamente alle principali attività che caratterizzeranno il suo incarico una volta nominato.

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, il curriculum e la relazione di accompagnamento dovranno essere sottoscritti.

I candidati non dovranno allegare alla domanda di partecipazione ulteriori titoli, documenti e/o certificazione, ma dichiararne il possesso nel curriculum, assumendone la responsabilità ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.