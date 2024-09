(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 GOVERNO. FDI, GRAZIE SANGIULIANO PER LAVORO SERIO E PROFICUO. AUGURI NEO MINISTRO GIULI

“A nome del gruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura a Montecitorio ci tengo a ringraziare il ministro Sangiuliano per il lavoro serio e proficuo svolto in questi anni, in ogni ambito della cultura in Italia, anche andando a occuparsi delle sacche di potere della sinistra. Ribadiamo la nostra stima nei suoi confronti e comprendiamo la scelta di dimettersi per potersi difendere liberamente nella maniera che riterrà più opportuna. L’attacco che ha subito e l’enorme eco mediatica che ne è scaturita ci dimostrano, ancora una volta, la chiara volontà di attivare la macchina del fango contro il Governo di centrodestra ogni qualvolta ce ne sia l’occasione. Ma noi andiamo avanti, senza piegarci e sicuri del nostro impegno. E, per questo, faccio i miei auguri al neo ministro Alessandro Giuli, certo che saprà fare un ottimo lavoro”. Lo dichiara Alessandro Amorese, capogruppo di Fdi in commissione Cultura, a nome di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia.

