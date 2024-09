Fwd: FI: Barboni, con i giovani per costruire il nostro futuro

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 FI: Barboni, con i giovani per costruire il nostro futuro

“Ringrazio il segretario nazionale Tajani, il presidente dei senatori Gasparri e l’onorevole Benigni per aver scelto, con i giovani di Forza Italia, di essere qui a Bellaria Igea Marina, una città vocata all’accoglienza, con due milioni di presenze turistiche. Ringrazio tutti per la partecipazione, i contenuti, e per la speranza in una dialettica politica migliore. Il claim di questa bellissima kermesse è ‘Sognare in grande’, una frase di Silvio Berlusconi. Ebbene, se la politica può fare un errore, è quello di pensare che il futuro appartiene ai giovani. Il presente è dei giovani. Il futuro lo costruiremo insieme”. Così Antonio Barboni, segretario provinciale di Forza Italia Rimini, intervenendo alla manifestazione “Azzurra Libertà” in corso a Bellaria Igea Marina.

