(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 FOTI (FDI): SANGIULIANO PERSONA PERBENE E PREPARATA. BUON LAVORO A GIULI

“Sono amico fin da quando eravamo ragazzi di Gennaro Sangiuliano con il

quale abbiamo condiviso momenti di gioia e di delusione. Di certo una

persona perbene e sempre disposta all’ascolto, entusiasta di sapere

guardare avanti, preparata e scrupolosa nella sua professione di

giornalista, profonda nell’attività di scrittore. Una vicenda personale,

priva di rilievo politico, è stata trasformata in una sorta di tiro al

bersaglio con il dichiarato obiettivo di colpirlo e, attraverso lui, con il

preordinato disegno di colpire il Governo. Fallito il primo tentativo, con

le dimissioni respinte da parte del Presidente del Consiglio, ci si è

accaniti politicamente ancora di più contro di lui, che proprio per potere

agire liberamente contro coloro che l’hanno infangato e tutt’ora lo stanno

continuando a fare, ha rassegnato le irrevocabili dimissioni, anche alla

ricerca di quella serenità ripetutamente assalita in questi giorni. Chi

pensava che il Governo Meloni non sarebbe stato pronto a reagire è un’altra

volta servito. Nel formulare a Gennaro Sangiuliano i più sentiti

ringraziamenti per l’attività svolta, che ha dato un contributo importante

alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale, facciamo i migliori

auguri Alessandro Giuli che ben saprà operare nel nuovo incarico”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.