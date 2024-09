Daniele Si Nasce interpreta Renato Zero nei live show in giro per l’Italia

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Daniele Si Nasce dopo la vittoria a “Tale e Quale Show” nel 2022, come sempre condotto da Carlo Conti, prosegue i suoi spettacoli in giro per l’Italia con grande successo nel ruolo di interprete di Renato Zero. Attesissimo questa sera al Podere di Marfisa in località Le Sparme Farnese, in provincia di Viterbo, dove fan e curiosi hanno fatto registrare il tutto esaurito per la gioia dell’ artista pronto a ripartire domani per nuove tappe tra musica, successi tra passato e presente.