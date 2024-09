(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.6382

6 settembre 2024

Crescono i turisti in città ma è boom di stranieri

Nei tre mesi centrali dell’estate registrato un aumento di oltre 5 mila arrivi e 48 mila pernottamenti

Nei primi otto mesi dell’anno la Città di Monopoli ha fatto registrare una variazione percentuale in aumento di arrivi e presenze rispetto all’analogo periodo del 2023. I dati emergono dal portale PayTourist, il sistema di gestione e pagamento dell’imposta di soggiorno comunale.

In particolare, del 7,00% (arrivi) e del 11,55% (pernottamenti) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli arrivi sono stati 160.288 rispetto ai 149.805 dello scorso anno (+10.483) mentre i pernottamenti 574.811 rispetto ai 515.294 del 2023 (+59.517) con una permanenza media di 3,6 giorni.

Il 61,04% dei turisti è straniero e proviene principalmente da Francia (9,64%), Polonia (5,96%), Germania (5,90%), Regno Unito (4,40%), Stati Uniti d’America (3,91%), Paesi Bassi (3,53%), Australia (2,93%) e Belgio (2,41%). Rispetto all’anno precedente si registra un aumento percentuale degli stranieri (+6,18%) e principalmente di francesi, polacchi e tedeschi.

Infine, il 36,71% di chi ha soggiornato a Monopoli lo ha fatto con un contratto di locazione breve. Il 18,48% ha soggiornato in villaggio, il 10,80% in affittacamere, 9,10% in casa vacanze, il 8,21% in albergo, il 7,95% in un bed and breakfast, il 5,17% in campeggio, l’1,49% in agriturismo e il resto in residenze turistico alberghiere, centro benessere con albergo e residence.

Con riferimento ai mesi estivi ( giugno, luglio ed agosto 2024) la Città di Monopoli ha fatto registrare una variazione percentuale in aumento di arrivi e presenze rispettivamente del 6,80% e del 12,61% rispetto all’analogo periodo del 2023. Gli arrivi sono stati 106.846 rispetto ai 100.036 dello scorso anno (+6.810) mentre i pernottamenti 430.108 rispetto ai 381.950 del 2023 (+48.158) con una permanenza media di 4 giorni.

«Non possiamo che essere contenti per questo risultato che premia il lavoro di un’intera città, dai cittadini alle associazioni e a tutti gli operatori. Ma il segno più ci carica maggiormente di responsabilità sulla gestione del turismo in città. Dobbiamo tutti lavorare affinché il monopolitano continui a sentirsi a casa nella propria città anche in considerazione del fatto che Monopoli ha ulteriori margini di crescita. La nostra città è fortemente attrattiva nonché inserita in un territorio in forte espansione e questo lavoro di squadra ha fatto e sta facendo la differenza. Non dobbiamo abbassare la guardia per una Monopoli che sia accogliente con i turisti ma soprattutto con i monopolitan», evidenzia il Sindaco di Monopoli Angelo Annese .

«Questi dati, seppur riferiti ai primi otto mesi dell’anno, confermano un trend in crescita che vede protagonista la città di Monopoli. Anche quest’anno il nostro territorio è stato scelto da decine di migliaia di visitatori con grande presenza di turisti provenienti dall’estero, anche dalle destinazioni più lontane. Se la tendenza dovesse essere confermata anche nei prossimi quattro mesi, è probabile che si possa chiudere l’anno con il segno positivo rispetto allo scorso anno. Un dato importante per il quale voglio ringraziare tutti gli attori in campo che contribuiscono nel loro piccolo ad arricchire l’offerta turistica monopolitana. Questo carica tutti noi di responsabilità e non dobbiamo farci trovare impreparati di fronte ad un boom turistico come quello che Monopoli sta vivendo da qualche anno e sempre in crescita anno dopo anno. Dobbiamo puntare, come stiamo facendo, sul rafforzamento dei servizi per residenti e turisti affinché il turismo continui ad essere una risorsa e non un problema», afferma il Consigliere Comunale delegato al Turismo Francesco Alba .