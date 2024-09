(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Caso Sangiuliano, Cattaneo (FI): “Persona onesta e buon ministro che ringraziamo per lavoro svolto. A Giuli buon lavoro”

“Ho letto la lettera di dimissioni del ministro Sangiuliano, che come Forza Italia ringraziamo per il lavoro fatto, dove giustamente rivendica i successi ottenuti. Sangiuliano è stato un buon ministro, così come lo sarà Alessandro Giuli, persona che conosco e stimo e che siamo certi farà benissimo”.

Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile dei dipartimenti del partito, ospite a Metropolis su Repubblica Tv.

“C’è stato un impazzimento generale, una vicenda diventata virale, come spesso accade nella comunicazione, dove spesso una palla di neve diventa una valanga che ha travolto una persona onesta come il ministro Sangiuliano. Riguardo al comportamento della dottoressa Boccia, una persona legata da un legame professionale e poi affettivo che registra tutto quello che accade, lascia perplessi”, ha concluso.

