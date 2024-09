(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 ANIMALI, CHERCHI (M5S): “UCCISIONE CANE ALEX CRIMINE VILE E RIPUGNANTE”

Roma, 6 set. – “Sono estremamente addolorata e profondamente indignata per la notizia che arriva da Bono, in provincia di Sassari, e che riguarda Alex, anziano cane randagio che è stato selvaggiamente percosso ed è morto dopo tre giorni di terribile agonia. Un atto vile e di una violenza ripugnante, che assume contorni ancora più vergognosi se si pensa che il povero Alex era cieco e sordo e non ha potuto quindi fare niente per difendersi. A Bono tutti conoscevano Alex, che era benvoluto dalla comunità, ma secondo LAV e l’Associazione LEIDAA, che si battono ogni giorno per la tutela degli animali, sembrerebbe che proprio un gruppo di giovani del luogo si sia reso colpevole di questo crimine infame, peraltro avvenuto sotto gli occhi di diverse persone rimaste inermi. In attesa del lavoro delle autorità competenti, esprimo una dura condanna per un gesto così privo di senso e umanità. Credo sia doveroso battersi contro questi atti criminali e creare una cultura del rispetto di tutte le creature viventi”. Lo scrive in una nota Susanna Cherchi, deputata del Movimento 5 Stelle.

