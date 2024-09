(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

6/9/2024

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE “GIORNATA DELLA MEMORIA DEI MARINAI

SCOMPARSI IN MARE”

Nella ricorrenza della “Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare”,

lunedì 9 settembre, la Direzione Marittima di Trieste, in collaborazione con

l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Trieste, organizza una

cerimonia che prevede il lancio di una corona in mare da una motovedetta.

E’ previsto l’omaggio di un mazzo di fiori, che verrà anch’esso lanciato in mare,

anche da parte di un rappresentante dell’Amministrazione comunale, l’assessore

Caterina de Gavardo.

La partenza della motovedetta è prevista lunedì 9 settembre alle ore 12.00 dalla

Capitaneria di Porto.

