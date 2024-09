UNIBO. Al via “Great-ER”, il programma gratuito per startup e spin-off deep tech

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

5 settembre 2024

Al via “Great-ER”, il programma gratuito per startup e spin-off deep tech

“Growing and Empowering Advanced Technologies in Emilia-Romagna”: la nuova call nata grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna (FESR 2021-2027) per la realizzazione di soluzioni a elevato contenuto scientifico e tecnologico su Energia Pulita, Sicura e Accessibile, Economia Circolare, Innovazione nei Materiali, Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale, Big Data, Manufacturing 4.0 e Future Evoluzioni, Città e Comunità del Futuro. I 12 progetti selezionati riceveranno gratuitamente servizi per un valore di €20,000 ciascuno

E’ aperta la call “Great-ER – “Growing and Empowering Advanced Technologies in Emilia-Romagna”, un nuovo programma di incubazione avanzata gratuito per startup e spin-off di ricerca deep tech, realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna.

Fino all’11 ottobre saranno raccolte le candidature sul sito di AlmaCube con l’obiettivo di offrire supporto specialistico ai partecipanti e facilitare le collaborazioni tra ricerca, imprese e investitori. La durata è di 11 mesi, con inizio a febbraio 2025 e conclusione a dicembre 2025.

Per candidarsi, è necessario essere una startup/spin-off early stage già costituita, oppure un progetto imprenditoriale non ancora costituito con almeno un soggetto dotato di partita IVA all’interno del team principale. Viene richiesta la proposta di soluzioni a elevato contenuto scientifico e tecnologico e di stabilire una sede operativa in Emilia-Romagna.

I settori strategici su cui si focalizzerà Great-ER sono: Energia Pulita, Sicura e Accessibile, Economia Circolare, Innovazione nei Materiali, Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale, Big Data, Manufacturing 4.0 e Future Evoluzioni, Città e Comunità del Futuro.

Verranno selezionati 12 progetti deep tech che riceveranno gratuitamente servizi per un valore di €20,000 ciascuno.

Tra i servizi previsti: coaching personalizzato, mentorship con esperti di settore, consulenze specializzate, formazione, networking. Saranno inoltre forniti servizi aggiuntivi ad hoc sulla base dei bisogni e dello stadio di sviluppo di ciascuna startup.

La proposta nasce dalla collaborazione tra Almacube srl (l’Innovation Hub e incubatore dell’Università di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro) e le quattro Università della Regione Emilia Romagna: Università di Bologna, Università degli studi di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia, Università degli studi di Parma.

“Great-ER mira a rendere sempre più fertile l’ecosistema dell’innovazione territoriale, combinando le capacità di ricerca accademica delle Università della regione con l’esperienza di Almacube nell’incubazione di spin-off e startup e nella gestione di processi di Open Innovation. Il programma permette ai partecipanti di accedere a un network nel quale beneficiare di competenze, conoscenze e laboratori delle università regionali”. – dichiara Shiva Loccisano, Amministratore Delegato di Almacube.

