Settembre di arte e cultura alla scoperta delle bellezze della città: le visite guidate del mese

Settembre di arte e cultura alla scoperta delle bellezze della città. Ultimi appuntamenti dell’estate con le visite narrate al Tempio Malatestiano e le passeggiate culturali di Discover Rimini. Speciali appuntamenti per Giardini d’Autore e la Wellness Week

Un settembre all’insegna dell’arte e della cultura con tutte le visite guidate alla scoperta di Rimini e della sua storia.

Proseguono gli appuntamenti organizzati dai Musei comunali: dalla Rimini sotterranea, che offre l’opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento (domenica 29 settembre), fino a quella al Teatro Galli, progettato dall’architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi (domenica 15 settembre, ore 11). E poi ancora la visita guidata alle sale del Museo della Città dedicate a ‘Gli splendori del Trecento riminese’ (domenica 22 settembre) e a quella dedicata ad Arte e Potere nel ‘400, con le medaglie malatestiane di Matteo de’ Pasti, la straordinaria Pietà di Giovanni Bellini e la grande tavola di Ghirlandaio (domenica 8 settembre).

Domenica 15 settembre ultimo appuntamento organizzato dalla Diocesi di Rimini, che apre al pubblico il Tempio Malatestiano per le Visite narrate tra arte e musica in compagnia di Michela Cesarini (Discover Rimini), storica dell’arte, e di Nevio Genghini, storico della filosofia.

Venerdì 6 settembre, con l’ultimo appuntamento serale estivo “Notturno d’arte” e sabato 7 settembre con “La Cappella Petrangolini e i palazzi del centro” si chiude la programmazione estiva delle passeggiate culturali a cura di Discover Rimini.

Gli appuntamenti con l’arte continuano sabato 21 e domenica 22 settembre, in occasione di Giardini d’Autore, con le visite guidate pomeridiane con partenza da Castel Sismondo, mentre domenica mattina 29 settembre torna, in occasione della Wellness Week, l’originale visita guidata ‘chiacchierina’ all’alba sul mare.

Proseguono fino a fine settembre, i Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini, organizzati da VisitRimini, in italiano e in inglese, per andare alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città” con un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. Durante la settimana, è possibile partecipare a tour nei luoghi felliniani sia quelli frequentati dal Maestro, come il Borgo San Giuliano, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole, oppure alla città romana di Ariminum.

Ecco tutti gli appuntamenti in dettaglio:

Tutti i mercoledì e sabati fino al 14 settembre + sabato 21 e 28 settembre 2024

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città.”Le meraviglie di Rimini” è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia.

L’Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio racconteranno di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l’Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio prosegue sino al ‘900 con Federico Fellini, il Cinema Fulgor e il Borgo di San Giuliano, quartiere noto per i suoi magnifici murales

A pagamento. Prenotazioni disponibili su: http://www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/

Orario: mercoledì alle ore 21, sabato alle ore 17.30; sabato 21 e 28 settembre alle ore 17

venerdì 6 settembre 2024

Arco d’Augusto (Luogo d’incontro) – Rimini centro storico

Notturno d’Arte: Passeggiata culturale alla scoperta dei tesori d’arte di Rimini

Visita guidata con Discover Rimini

Camminando a piedi nel centro storico di Rimini, con il fascino delle luci serali, si scoprono monumenti romani, rinascimentali e moderni, in una narrazione che comprende XX secoli di storia.

L’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano (esterno), Castel Sismondo (esterno), il Ponte di Tiberio, il Borgo San Giuliano saranno le tappe di un percorso affascinante, che ricorderà personaggi illustri legati alla città.

sabato 7 settembre 2024

piazza Tre Martiri (sotto la Torre dell’Orologio) – Rimini centro storico

5 passi nell’arte: La cappella Petrangolini e i palazzi del centro

Visita guidata con Discover Rimini

La passeggiata culturale va alla scoperta della suggestiva Cappella Petrangolini, uno straordinario angolo neomedioevale nel cuore della città moderna.

Successivamente si ammireranno lungo il Corso d’Augusto le facciate di alcuni dei più importanti palazzi nobiliari riminesi, realizzati tra Settecento e Ottocento.

domenica 8 settembre 2024

Museo della Città, Via L. Tonini, 1

Arte e Potere nel ‘400 a Rimini

Visita guidata alle sale del Museo della Città

La visita guidata conduce alla scoperta dei capolavori del Quattrocento malatestiano, come le medaglie malatestiane di Matteo de’ Pasti, la straordinaria Pietà di Giovanni Bellini e la grande tavola di Ghirlandaio.

Ore 11.00 Ingresso a pagamento su prenotazione http://www.ticketlandia.com/m/event/arte-e-potere

domenica 15 settembre 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Le visite hanno una durata di 45 minuti circa.

Ore 11 La visita generalmente ha un costo di 5 euro a persona. Bambini fino a 6 anni gratis

domenica 15 settembre 2024

Tempio Malatestiano, via IV Novembre, 35 – Rimini centro storico

Visite narrate tra arte e musica al Tempio Malatestiano

Ultimo appuntamento della rassegna organizzata dalla Diocesi di Rimini, domenica 15 settembre con la passeggiata culturale dal titolo San Francesco d’Assisi e il dono delle stimmate.

La serata vede la partecipazione di Michela Cesarini (Discover Rimini), storica dell’arte, e di Nevio Genghini, storico della filosofia.

sabato 21 settembre 2024

Spazio interno di Giardini d’Autore, ingresso Castel Sismondo (Luogo d’incontro) – piazza Malatesta – Rimini centro storico

Fiori dipinti. Passeggiata culturale da Castel Sismondo al Museo della Città

Visita guidata in occasione di Giardini d’Autore con Discover Rimini

Dalle rose malatestiane dipinte sulla torre scalare di Castel Sismondo, il percorso conduce i visitatori alla scoperta di alcune opere del Museo della Città, dove gigli e rose, foglie d’acanto ed altre essenze arboree fanno bella mostra di sé in opere sacre e profane.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Ore 16. A pagamento

domenica 22 settembre 2024

Museo della Città, Via L. Tonini, 1

Gli Splendori del ‘300 Riminese

Visita guidata alle sale del Museo della Città dedicate al Trecento riminese

Protagonista di questa visita guidata è la grande stagione del Trecento riminese, con le preziose opere di Giovanni, Giuliano e Pietro da Rimini, tornate a farsi ammirare sotto nuova luce.

Ore 11. Ingresso a pagamento su prenotazione http://www.ticketlandia.com/m/event/trecentoriminese

domenica 22 settembre 2024

Spazio interno di Giardini d’Autore, ingresso Castel Sismondo (Luogo d’incontro) – piazza Malatesta – Rimini centro storico

Nelle Corti segrete della città dei Malatesta

Visita guidata in occasione di Giardini d’Autore con Discover Rimini

Passeggiata culturale per scoprire corti private della città di Rimini, partendo dal Cortile del Soccorso di Castel Sismondo, passando la corte della splendida Cappella Petrangolini fino a Palazzo Ghetti, con l’apertura straordinaria del museo archeologico custodito nel palazzo di Banca Malatestiana, nel cuore della città. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Partenza alle ore 15.30. A pagamento

domenica 29 settembre 2024

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli.

Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Ore 11.00 Prenotazione on line su http://www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

domenica 29 settembre 2024

Luogo d’incontro: Piazzale Boschovich (al monumento con l’ancora) – Rimini

L’alba racconta. Passeggiata culturale dal Porto di Rimini a Piazzale Fellini

Visita guidata in occasione di Wellness Week con Discover Rimini

Una visita guidata inconsueta, nella zona di Marina Centro, per scoprire Rimini con una luce affascinante e magica e dal lato identitario del mare.

Si assisterà al sorgere del sole da un luogo caro ai riminesi, la ‘palata’ del porto. Camminando con i piedi sulla sabbia si raggiungerà piazzale Fellini, scoprendo la storia del turismo balneare, dalla sua nascita alla metà dell’Ottocento fino agli anni Trenta del Novecento.

Si parlerà dei primi villini in cui dimoravano i bagnanti e si ammirerà lo skyline della Riviera, giungendo al luogo più prestigioso dell’ospitalità riminese, il Grand Hotel, concludendo il percorso alla Fontana dei Quattro Cavalli.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Partenza alle ore 6.45. A pagamento

tutti i lunedì, giovedì e sabato da giugno a settembre 2024

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Visite guidate con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il lunedì: Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

il giovedì: Borgo San Giuliano. A spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

il sabato: Alla scoperta della Rimini romana

I monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima. L’arco d’Augusto, il ponte di Tiberio, Piazza Tre Martiri, Domus del Chirurgo (esterno), l’anfiteatro e… tante piccole sorprese.

Durata 2 ore circa. Orario a scelta ore 10 – 15 – 21

