(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 Roma, Meleo-Festa (M5S): “Mun. I approva nostra delibera su zone 30 scolastiche”

“Un passo in più per scuole più sicure. La nostra delibera per l’istituzione delle zone 30 km nei pressi degli accessi scolastici, presentata a marzo nei Municipi e in Campidoglio, è stata approvata oggi dal Consiglio del Municipio I: un risultato esemplare a favore della sicurezza delle nostre comunità scolastiche. Ora contiamo su una solerte approvazione anche negli altri Enti di prossimità e in Assemblea Capitolina, per dare seguito al progetto ‘strade scolastiche’ avviato nella consiliatura M5S e per restituire vivibilità ai nostri quartieri”.

Così in una nota la capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, Linda Meleo, e la capogruppo M5S in Municipio I, Federica Festa.