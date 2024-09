(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 Regionali, Tassinari (FI): “Orgogliosa meeting giovani FI in mia regione che merita governo serio e autorevole”

“E’ motivo di orgoglio che ‘Azzurra Libertà’, la Festa dei Giovani di Forza Italia, si svolga quest’anno nella mia regione, a Bellaria Igea Marina. Non è una scelta casuale, perché il prossimo autunno l’Emilia Romagna andrà al voto e abbiamo ritenuto che non vi fosse occasione più giusta, come il meeting dei giovani di Fi, per dare l’avvio alla campagna elettorale di Elena Ugolini, la candidata del centrodestra alla presidenza della regione, che domani sarà presente a Bellaria”.

Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia Romagna del partito.

“Domani, insieme a Daniele Aiello, segretario dell’Emilia Romagna di FI giovani, Antonio Barboni, segretario provinciale di Forza Italia Rimini, Valentina Castaldini, capogruppo di Fi in regione, Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina, Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e Valentino Valentini, viceministro delle imprese e del Made in Italy, apriremo ufficialmente la campagna elettorale e annunceremo i nostri obiettivi per conquistare una regione dopo anni di immobilismo. Forza Italia vuole essere protagonista per dare finalmente alla regione un governo serio, responsabile e autorevole”, spiega.

“Non solo Emilia Romagna ma tanti saranno i panel dedicati ai temi che ci stanno più a cuore con uno sguardo rivolto sempre al futuro: Energia, Fairplay sociale, le nostre radici di libertà, la politica estera, Innovazione, Intelligenza artificiale e molto altro. Ne discuteremo con più di mille giovani da tutt’Italia, accolti nella mia splendida regione insieme al segretario nazionale Antonio Tajani, i nostri ministri, i capigruppo, i parlamentari, in una tre giorni intesa. Il presidente Silvio Berlusconi è stato il primo a intuire le potenzialità del movimento giovanile cui ha sempre riservato grande attenzione e che ha sempre sostenuto con forza. Nel suo solco continuiamo questa strada, per crescere una classe dirigente sempre più all’altezza, far crescere sempre di più un partito in grande ascesa e conquistare finalmente l’Emilia Romagna”, ha concluso.

