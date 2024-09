(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

IILA-El Salvador: la Segretario Generale Cavallari incontra il Ministro degli Esteri Alexandra Hill Tinoco. 3 settembre 2024

La Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari, ha ricevuto presso la sede dell’Organizzazione la Ministro degli Affari Esteri di El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, accompagnata da S.E. Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Ambasciatore di El Salvador in Italia, da S.E. Arena Ortega, Ambasciatore in Missione Speciale per gli Affari Internazionali e dai suoi più stretti collaboratori. Per IILA hanno partecipato all’incontro Giselle Canahuati e Tatiana Ribeiro Viana, rispettivamente Segretario socio-economico e Segretario tecnico-scientifico, il Direttore Esecutivo Gianandrea Rossi e il Responsabile del Servizio Cooperazione italiana, Mauro Camicia.

La proficua ed amichevole riunione ha permesso di scambiare utili aggiornamenti sulla partecipazione salvadoregna all’agenda di lavoro IILA in Centroamerica, articolata in vari progetti a sostegno d el settore agroalimentare, delle PMI e della promozione dello stato di diritto. I n particolare, l a Ministro Hill Tinoco ha espresso forte interesse e gratitudine per due programmi di cooperazione eseguiti da IILA, perfettamente in linea con le priorità del Governo del Presidente Bukele : “Innovación tecnológica e investigación científica para una horticultura sostenible y competitiva en la región Trifinio”, che sta promuovendo uno sviluppo rurale sostenibile attraverso l’ agricoltura di precisione, una maggiore inclusione sociale e lo scambio di buone pratiche tra i territori coinvolti (El Salvador, Guatemala e Honduras), e “Promoción y fortalecimiento de la justicia juvenil restaurativa en los Países miembros del SICA” che ha l’obiettivo di promuovere gli strumenti di giustizia restaurativa per il reinserimento sociale dei minori in conflitto con la legge nel quadro della Estrategia de Seguridad Centroamericana .