GIUSTIZIA, M5S: CON NORMA BAVAGLIO GOVERNO VA AVANTI IN EUTANASIA DEMOCRAZIA

ROMA, 5 settembre – “Mentre l’Italia assiste all’umiliazione delle nostre istituzioni con la vicenda Sangiuliano-Boccia, il governo si occupa forse di gravi problemi dei cittadini? No. Al contrario, continua a tappe forzate a portare avanti l’eutanasia della nostra democrazia. Dopo avere privato i cittadini di ogni tutela contro abusi e prevaricazioni da parte di pubblici amministratori, dopo avere messo il turbo a faccendieri e lobbisti con il ridimensionamento del traffico di influenze illecite, dopo avere dato carta bianca per l’uso ai fini privati di beni e risorse pubbliche, dopo avere ridotto le intercettazioni per i colletti bianchi, ora nega la possibilità di leggere le ordinanze di custodia cautelare privando così i cittadini anche del diritto costituzionale di esercitate il controllo sul modo in cui viene esercitata l’amministrazione della giustizia. Se la democrazia è il potere visibile, questa maggioranza è l’esempio di come si costruisce un potere oligarchico con zone di invisibilità in cui si agisce nell’ombra per sottrarsi al controllo e al giudizio popolare”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.

