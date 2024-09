FASCIA VERDE, SANTORI (LEGA): “NO ALLA FOLLIA ECOCHIC, BASTA CON LE NORME ANTI-ROMANI DEL PD”

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 “Dal 1 novembre il provvedimento folle sulla Ztl fascia verde interesserà

un enorme numero di mezzi, stimabili in almeno 500.000 autovetture, 100.000

veicoli commerciali, 87.000 motoveicoli ed un numero imprecisato di

ciclomotori, che dovranno essere sostituiti se vorranno circolare dentro

Roma. Cercheremo con determinazione di bloccare l’ennesimo tentativo di

istituire la fascia verde più grande d’Europa e diciamo basta all’elogio

della follia ecochic basato sul controllo dei romani con quasi 100

telecamere pronte a sfornare migliaia di multe al giorno. Stop a un’ottusa

ideologia che calpesta dati reali sull’inquinamento, che dipende da altre

fonti e non dai mezzi privati. Nella Capitale l’inquinamento da traffico

veicolare diminuisce, eppure cresce la sfrontatezza della sinistra

impegnata a umiliare i cittadini meno abbienti con norme anti-romani e a

fronte di mezzi pubblici a dir poco scandalosi”. Lo dichiara in una nota il

capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori. “Abbiamo chiesto la

convocazione urgente della Commissione capitolina mobilità. Gualtieri e la

sua giunta rifiutano il confronto con i cittadini e le loro rappresentanze

mentre tentano ancora una volta di distruggere l’intero assetto

socioeconomico e culturale del territorio. La Lega sostiene le iniziative e

il referendum richiesto dalle associazioni e dai comitati cittadini che si

battono contro questo incomprensibile diktat: Gualtieri faccia un passo

indietro, sospenda il provvedimento che impone il divieto addirittura ai

motori euro 4 e cancelli questo oltraggio a Roma e al diritto alla mobilità

di tutti i romani”, conclude Santori.

Roma, 5 settembre 2024

*On. Fabrizio Santori*

*capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina*