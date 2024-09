Comunicato – 15 settembre, “XVII Giornata Nazionale sulla SLA”, la città di Alba accende di verde le sue torri

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

15 settembre, “XVII Giornata Nazionale sulla SLA”, la città di Alba accende di verde le sue torri

Domenica 15 settembre 2024 l’AISLA Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica celebra in tutta Italia la XVII Giornata nazionale sulla SLA.

La città di Alba, tra il 14 ed il 15 settembre, partecipa all’iniziativa illuminando di verde le torri di piazza Risorgimento in segno di vicinanza a chi combatte quotidianamente contro la malattia.

La Giornata Nazionale SLA è un momento di riflessione ed azione in cui l’intera nazione si stringe attorno a chi soffre, dimostrando che nessuno è solo nella sua battaglia e che tutti insieme possiamo fare la differenza facendo “luce” su una malattia tanto dolorosa che coinvolge, non solo chi ne è affetto, ma anche l’intero nucleo familiare.

