(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 Carceri, Fascina (FI): “Nuove carceri, pene alternative e aumento organici agenti polizia penitenziaria”

“A valle della mia visita al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, sono convinta che, come ha sempre ricordato il Presidente Silvio Berlusconi, il grado di civiltà di un Paese dipenda anche dalla condizione delle sue carceri. E purtroppo lo stato dei nostri istituti penitenziari non è degno di un paese membro del G7, come dimostra il dato della popolazione carceraria composta da circa 60 mila unità, 10mila in più rispetto alla capienza regolamentare. In questo senso l’impegno delle istituzioni deve essere anzitutto indirizzato alla costruzione di nuove carceri che siano idonee a garantire ai detenuti delle condizioni di vita dignitose”.

Così in una nota Marta Fascina, deputata di Forza Italia, che oggi ha visitato il carcere Beccaria di Milano.

“In secondo luogo dobbiamo ampliare il più possibile le pene alternative. Qualcosa è stato già fatto di recente rispetto ai detenuti anziani ed ai tossicodipendenti che possono espiare la pena presso comunità di recupero, ma molto c’è ancora da fare. La detenzione carceraria dev’essere l’extrema ratio e solo per i reati di più grave allarme sociale. L’altra strada da percorrere passa per l’introduzione dell’istituto della cauzione, sul modello americano, per limitare al massimo la carcerazione preventiva, il cui abuso è una delle cause del sovraffollamento carcerario e uno dei vulnus più evidenti al principio della presunzione di innocenza”, aggiunge.

“Infine occorre incrementare i giudici di sorveglianza, aumentare gli organici e migliorare le condizioni stipendiali degli agenti di polizia penitenziaria che svolgono un lavoro complesso in condizioni spesso drammatiche. E’ nell’interesse di tutti, oltre che una espressa previsione costituzionale, che dal carcere escano cittadini redenti, rieducati e riportati sulla strada dell’onestà e del rispetto della convivenza civile. Il ministro Nordio, di cui riconosco ed apprezzo la sincera cultura garantista, vada avanti lungo questo percorso e così avrà reso un servizio utile al miglioramento della qualità della nostra democrazia”, conclude.

