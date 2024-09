CAMPIDOGLIO, LEGA:”NEGATA PAROLA A PRESIDENTE E GIUNTA MUNICIPIO VI SU EMERGENZA PERSONALE”

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 “Durante il consiglio odierno è stato impedito al Presidente del Municipio

VI, Nicola Franco, e all’assessore al Personale, Cristiano Bonelli, di

esporre in aula la situazione relativa alla grave carenza di personale nel

Municipio delle Torri. Dopo il consiglio municipale straordinario svolto

prima dell’estate, alla presenza dell’assessore capitolino Andrea Catarci,

al quale non è seguita alcuna risposta, oggi i consiglieri e la giunta sono

stati costretti a presentarsi in Campidoglio. Le enormi difficoltà

quotidiane causate da un’atavica carenza di risorse umane è divenuta

intollerabile. È evidente che il senso di responsabilità dimostrato fino ad

oggi dal personale capitolino non è servito ad ottenere l’attenzione

richiesta. La situazione è completamente fuori controllo. I territori così

difficili, come il Municipio Roma 6 meritano attenzioni particolari.

Lavorare in questi territori è quasi una missione. I problemi riscontrati

in questo quadrante della periferia romana non sono riscontrabili altrove.”

Lo dichiarano in una nota il coordinatore della Lega di Roma e Provincia,

Angelo Valeriani, Fabrizio Santori e Maurizio Politi, consiglieri in

Assemblea Capitolina, e il gruppo consiliare Lega al Municipio Roma 6.

Roma, 5 settembre 2024

*On. Fabrizio Santori*

*capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina*