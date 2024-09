(ARC) Rel. internazionali: Bini, buone prassi Fvg utili sviluppo Vysocina

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 Jihlava, 5 set – “La partnership che stiamo perfezionando con la

Vysocina getta le basi per lo sviluppo economico di questa

regione della Repubblica Ceca e consente al Friuli Venezia Giulia

di stringere nuove relazioni preferenziali con un’area ricca di

opportunit? nel cuore dell’Europa. A questa realt? in continua

evoluzione possiamo trasmettere informazioni, buone pratiche e

modelli organizzativi necessari per colmare le distanze ancora

presenti con i territori, come il nostro, fra i pi? avanzati

dell’Unione europea”.

Lo ha sostenuto oggi a Jihlava l’assessore alle Attivit?

produttive e Turismo Sergio Emidio Bini durante l’incontro

istituzionale con V?tezslav Schrek, presidente della Regione

della Vysocina.

Al centro dei lavori il percorso che poter? nei prossimi mesi

alla firma di un protocollo d’intesa per una collaborazione

internazionale tra il Friuli Venezia Giulia e la Vysocina.

Documento che, una volta definito in tutte le sue parti, sar?

sottoposto all’approvazione del Ministero italiano degli Affari

esteri.

Nel portare i saluti del governatore Massimiliano Fedriga e

dell’intera Giunta regionale, l’assessore Bini ha rimarcato la

valenza di questo accordo.

“Si tratta di un protocollo che pone l’accento sullo scambio di

esperienze e progettualit? in settori fondamentali come

industria, ricerca e innovazione, turismo, cultura, assistenza

sanitaria e sociale e gestione dei servizi pubblici. Grazie ai

recenti confronti siamo inoltre pronti a inserire in questa

partnership anche la promozione dello sport che oggi riveste una

straordinaria importanza anche in termini di salute”.

“Tra le esperienze di successo che siamo pronti a trasmettere

alla Vysocina, va sicuramente ricordata quella dei Distretti

industriali – ha puntualizzato Bini -. In Friuli Venezia Giulia

abbiamo creato infatti delle macroaree gestite dai Consorzi di

sviluppo locale. Attraverso questi strumenti la Regione sta

mettendo in campo risorse significative per potenziare le

infrastrutture e per sostenere le imprese insediate anche con

contributi a fondo perduto. Interventi che hanno reso il nostro

territorio particolarmente attrattivo nei confronti degli

investitori privati anche di livello internazionale”.

“I meccanismi di finanziamento, garantiti dalla Regione, che in

questi anni abbiamo saputo costruire in Friuli Venezia Giulia

come i bandi mirati, i fondi di rotazione o quelli a fondo

perduto consentono alle aziende private di ottenere risorse

importanti – ha ricordato l’assessore – a condizioni estremamente

pi? vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato”.

Nel corso dell’incontro l’esponente della Giunta Fedriga ha

rimarcato che i tecnici della Vysocina e del Friuli Venezia

Giulia sono all’opera per definire al meglio tutti gli aspetti

oggetto del memorandum.

“Per quanto di nostra competenza – ha concluso Bini – stiamo

inoltre lavorando per il potenziamento di nuovi collegamenti che

possano creare ulteriori opportunit? di sviluppo industriale e

turistico per entrambe le regioni”.

ARC/RT/gg

051614 SET 24