Arabia Saudita, Osnato (FdI): “Buon lavoro all’Ambasciatore Baldocci, nuovo rappresentante italiano in Arabia Saudita”

“Accolgo con piacere ed entusiasmo la notizia che Carlo Baldocci ha assunto l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Riad”, ha dichiarato Marco Osnato (FdI), presidente della Commissione Finanze alla Camera e della Sezione Bilaterale Italia-Arabia Saudita nell’ambito dell’Unione Interparlamentare. “Ho avuto il piacere di conoscere l’Ambasciatore Baldocci e sono certo che guiderà con autorevolezza una sede di grande prestigio, che in un momento cruciale per le relazioni italo-saudite, è un pilastro della politica estera italiana verso il Mediterraneo allargato”, prosegue l’esponente FdI. “Un sentito ringraziamento – aggiunge – all’Ambasciatore uscente Roberto Cantone, che, con il suo encomiabile lavoro, ha condotto l’Ambasciata di Riad in modo eccellente, perseguendo costantemente l’interesse dell’Italia e del nostro Sistema Paese. Esprimo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Carlo Baldocci, nella convinzione che saprà proseguire con successo nel solco tracciato dal suo illustre predecessore”, conclude Osnato.

