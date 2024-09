(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 Anniversario morte Angelo Vassallo. Borrelli (Avs): “Esempio di legalità,

indagini non si interrompano e colpevoli siano finalmente arrestati”

E’ ancora senza nome il killer di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica

assassinato il 5 settembre del 2010 mentre rincasava. Nonostante le

indagini, negli ultimi mesi, abbiano subito un’accelerata, con la scoperta

di nuovi importanti elementi che gettano pesanti ombre sulla collusione tra

imprenditoria, malaffare e istituzioni, i colpevoli sono ancora a piede

libero.

“Angelo è stato un vero ambientalista, un esempio di legalità e

rettitudine. Ha combattuto, pagando con la vita, la criminalità che si

stava impossessando della sua Pollica. Chiedo solo che il suo sacrificio

non sia vano. Le indagini non possono interrompersi, i colpevoli e i

mandanti devono essere individuati e arrestati una volta per tutte. Si

faccia luce in questa vicenda dai contorni oscuri e inquietanti”.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

