(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 ALOISIO (M5S): DELITTO CHEPTEGEI, SI INTENSIFICHI LOTTA CONTRO VIOLENZA DONNE

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’ atleta olimpica, Rebecca Cheptegei, vittima di un atto di violenza insensato e codardo. La sua morte, avvenuta a causa di un’aggressione da parte del suo fidanzato, è un triste promemoria della necessità di combattere la violenza contro le donne in ogni forma e in ogni parte del mondo. Rebecca non era solo un’atleta di talento, ma un simbolo di forza e determinazione: la sua eredità, umana prima ancora che sportiva, vivrà attraverso il suo esempio e il suo coraggio. È inaccettabile che donne come lei debbano affrontare atti così atroci: quant’accaduto, ancora una volta, ci rammenta la necessità che le istituzioni e la società civile intensifichino gli sforzi per prevenire la violenza di genere, educando e sensibilizzando su questi temi. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo sperare di proteggere le vite delle donne e garantire loro il rispetto e la dignità che meritano. In questo momento di dolore, le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici dell’atleta”.

Così in una nota la Senatrice M5S Vincenza Aloisio.

