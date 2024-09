Alberi di piazza Cittadella, l’Amministrazione comunale rinnova la disponibilità al confronto

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 L’Amministrazione comunale di Piacenza era ed è a disposizione per un

confronto con i rappresentanti dei cittadini e delle associazioni che in

questi giorni si sono mobilitati sul tema degli alberi di piazza

Cittadella.

Una disponibilità che gli amministratori comunali ribadiscono e rinnovano

per un incontro nel quale confrontarsi in modo costruttivo su idee, visione

e progetti.

A fronte delle manifestazioni da parte di cittadini e associazioni,

l’Amministrazione comunale di Piacenza si è attivata per valutare ogni

possibile soluzione che vada nella direzione auspicata dai manifestanti.

In tal senso l’Ufficio comunale del Verde ha coinvolto una ditta

specializzata in attività di trapianto di alberi di grandi dimensioni per

valutare la fattibilità e i costi di un eventuale spostamento dei tigli e

dei cedri da piazza Cittadella ad altro luogo.

Andrea Pasquali

Portavoce del Sindaco

Comune di Piacenza