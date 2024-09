(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 ** [2]

*Settembre Dantesco, sabato in via Zirardini inaugurazione della mostra che omaggia il sommo Poeta. Nel corso del mese nuovo allestimento dedicato al Mosaic Temporary Shop *

Nell’ambito del *Settembre Dantesco* la mostra di – via Zirardini – Open Gallery e l’allestimento dello IAT di piazza San Francesco rendono omaggio al sommo Poeta.

*Sabato 7 settembre alle 18.30* è in programma l’inaugurazione della *mostra in via Zirardini* dal titolo “*/Ravenna celebra Dante. L’Annuale della morte del Poeta/*”.

La rassegna esporrà una serie di scatti realizzati dal fotografo Marco Parollo e provenienti dagli archivi della biblioteca Classense che raccontano i momenti salienti delle celebrazioni dell’ultimo quinquennio.

Sempre nel mese di settembre al *Mosaic Temporary Shop allo IAT* (Informazioni e accoglienza turistica) di piazza San Francesco, l’allestimento è dedicato alla Divina Commedia.

A partire dal 2017, nel corso delle varie edizioni della biennale del Mosaico, fino a quella celebrativa del centenario dantesco, le mosaiciste associate alla CNA hanno dato vita a un percorso creativo che ha interpretato Inferno, Purgatorio e Paradiso attraverso opere in mosaico nelle varie declinazioni e secondo i diversi canoni artistici propri di ogni bottega. E’ quindi naturale trovare, nella città del mosaico che ha dato ospitalità a Dante, nei vari laboratori opere delle più diverse fogge e dimensioni in cui poter riconoscere le suggestioni dei versi danteschi. I mosaici bizantini delle chiese ravennati sono stati ispiratori del sommo Poeta e ora le mosaiciste restituiscono con un mosaico nuovo, contemporaneo, di dimensioni anche contenute quanto espresso nell’opera letteraria. Il mosaico è un elemento caratterizzante di Ravenna e anche nella sua porta di ingresso principale, lo IAT, accoglie il turista in modo sempre nuovo e sorprendente.

Ricordiamo che al *Mosaic Temporary Shop* allo IAT è possibile acquistare le opere esposte realizzate grazie alla collaborazione con il gruppo “Racconti Ravennati”, una bella rappresentanza tutta al femminile della nostra città, composto dalle botteghe: Annafietta – Mosaicisti in Ravenna, Barbara Liverani Studio, Dimensione Mosaico di Elisa Brighi e Evelina Garoni, Koko Mosaico di Arianna Gallo,e Pixel Mosaici di Lea Ciambelli, associate a CNA Ravenna; alle quali si è aggiunta Maria Giulia Cicognani, grazie alla recente call aperta ad altre candidature per partecipare alle mostre temporanee.

Sempre allo IAT è possibile ritirare il “passaporto” su cui vistare le botteghe aderenti e ottenere un gadget una volta completato il giro di visite. Il Mosaic Temporary Shop è stato finanziato nell’ambito del Progetto per siti UNESCO Ravenna città del Mosaico, del Ministero del Turismo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sara Palmieri

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [3]

[1] https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/wmhgtj/yluqs4/uf/5/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy9CNmZQOUxnZjhTdUtjVUw?_d=983&_c=ddbde392

[2] https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/B6fP9Lgf8SuKcUL#TRACK

[3] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=wmhgtj&_t=93109a52