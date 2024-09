Santa Maria la Carità – Conferenza stampa di presentazione dell’Edificio Arancio del CD “E. De Filippo”

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 *Conferenza stampa di presentazione dell’Edificio Arancio del CD “E. De

Filippo”*

*Santa Maria la Carità* – Si è tenuta stamattina la conferenza stampa di

presentazione della struttura Edificio Arancio del CD “E. De Filippo”. Un

emozionato sindaco D’Amora ha sottolineato come l’attenzione delle

amministrazioni che negli ultimi 20 anni si sono avvicendate sia sempre

stata molto alta nei confronti delle problematiche delle scuole del

territorio. Con l’opera che verrà consegnata stasera alla cittadinanza si

comincia a raccogliere frutti tangibili di quanto investito negli anni.

*“Ma siamo solo al primo step, *- ha dichiarato Giosuè D’Amora – *perché

l’intenzione dell’amministrazione in carica è quella di rendere le nostre

scuole non solo sicure, ma anche attrattive e confortevoli per alunni e

personale. Voglio solo ricordare che secondo una recente indagine nella

regione Campania 8 edifici su 10 non hanno il collaudo statico e 9 su 10

non hanno il certificato di agibilità. L’edificio che consegneremo questa

sera alla cittadinanza ha entrambe le attestazioni diventando una delle

pochissime scuole del territorio a vantare questo primato. Ma come dicevo

la sicurezza non è il nostro solo obiettivo. Nei prossimi mesi *- ha

concluso D’Amora -* continueremo a lavorare con costanza al completamento

di questa opera e ai lavori di messa in sicurezza, ammodernamento ed

efficientamento energetico di tutte le scuole del territorio.”*

I ringraziamenti del sindaco sono stati rivolti a tutti gli uffici comunali

ed in particolare all’Arch. Loredana Tarallo, responsabile LLPP e RUP del

progetto cittadella scolastica.

Accanto al sindaco gli assessori Renzo Lione, che ha sottolineato

l’importanza della continuità amministrativa per questa opera come per

altre in corso, e l’assessore Carmela Paolillo, che, da mamma prima ed

esponente di maggioranza poi, ha evidenziato quanto la cooperazione tra

istituzioni sia fondamentale.

Il sindaco ha infine evidenziato che i locali che verranno consegnati a

partire dalle 19 di oggi sono stati allestiti perché lo scopo è che la

cittadinanza non veda un’opera “da rivista”, ma possa toccare con mano gli

ambienti che i piccoli discenti andranno a vivere a partire dal 9 settembre.