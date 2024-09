(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 Roma, M5S-LCR: “Bene avvio bus a chiamata, estendere a Trigoria e altre periferie”

“Da oggi Massimina sarà la prima zona di Roma a sperimentare i ‘bus a chiamata’. Per noi è motivo di grande soddisfazione, perché vediamo il punto di arrivo di anni di lavoro fatto durante la Giunta Raggi.

L’idea di creare un autobus ‘on demand’ per i quartieri meno serviti nasce nell’agosto 2016 in occasione del Bando Periferie e viene poi sviluppata negli anni successivi. Dopo una fase di sospensione dovuta al Covid, adesso i bus a chiamata possono finalmente dare supporto a quei cittadini che vivono distanti dalle consuete fermate Atac, o in strade dove non è facile il transito di grandi mezzi.

Ora bisogna trovare dei fondi appositi per estendere il servizio anche ad altri territori di periferia: come a Trigoria, della cui situazione si sta proprio oggi discutendo nella Commissione Mobilità del Municipio IX, e ad altre zone extra GRA. Questo importante progetto di coesione territoriale non deve fermarsi”.

Così in una nota il Movimento 5 Stelle e la Lista Civica Raggi in Campidoglio.