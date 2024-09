(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 Provenzano (PD) a Conte, noi i primi a chiedere stop armi ad Israele

Dichiarazione di Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democratico

Se il chiarimento in politica estera che chiede Giuseppe Conte fosse questo, sarebbe semplice: si chiarisca con se stesso o con le sue fonti di informazione, perché il PD è stata la prima forza politica a chiedere che venisse bandita la vendita di armi in Israele. Netanyahu, che ricordiamo è grande amico di Trump, dalle nostre parti non ha mai avuto e non avrà alcuna sponda, né diretta né indiretta.

Roma, 4 settembre 2024