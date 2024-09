Paralimpiadi Parigi, nuoto day 7: L’Italnuoto Paralimpica vola a quota 28 medaglie.

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 Credit foto Ferraro/CIP

Alberto Amodeo e Monica Boggioni da dieci e lode. Bronzo che vale oro per Xenia Palazzo e Giulia Terzi

Una magnifica Italia apre la settima giornata di gare alla Defense Arena di Parigi. Anche oggi pioggia di medaglie azzurre che vedono l’Italnuoto Paralimpica a quota 28 medaglie suddivise in 11 ori, 4 argenti e 13 bronzi. Ventotto medaglie che vanno a sommarsi a quelle delle altre discipline portando la Delegazione Italiana a 46 medaglie (13 ori, 10 argenti e 23 bronzi).

Lo spettacolo azzurro si apre con Alberto Amodeo (GS Fiamme Gialle/Polha Varese) che conduce una gara perfetta con una progressione incredibile e si laurea campione paralimpico dei 400 stile libero S8. Nella stessa distanza, ai Giochi di Tokyo 2021, ottenne la medaglia di bronzo, dopo solo tre anni Amodeo conquista l’Olimpo grazie al tempo di 4’23”23.

“Avevo un’idea in mente per condurre la gara, non so se poteva funzionare, dopo devo controllare i passaggi… “. Queste le prime battute a caldo dell’azzurro. “ E’ incredibile quel che è successo. Sono veramente contento anche se non ho ben realizzato, vedere tutta questa gente che esulta assieme a te è davvero incredibile. Ho lavorato intensamente per la mia gara principale, sapevo di aver fatto bene, ma non pensavo di ottenere questo risultato”. L’argento va al canadese Maxwell che chiude in 4’23”90 seguito da Nikolaev (NPA) in 4’24”00.

Monica Boggioni è si laurea campionessa paralimpica dei 50 rana SB3 e porta al nuoto l’undicesima medaglia d’oro. Nella gara veloce, l’azzurra ha predominato senza perdere mai il ritmo dando un abisso alle sue avversarie. L’azzurra del Gruppo Sportivo fiamme Oro e della Società Pavia nuoto grazie al tempo di 53”25 non solo si guadagna il gradino più alto del podio ma sigla anche il record paralimpico che le vale anche come record europeo. Dietro l’azzurra, la brasiliana Pereira Dos Santos che tocca la piastra a 58”31 seguita dalla spagnola Fernandez Infante in 58”63.

La terza medaglia l’ha portata a casa Xenia Francesca Palazzo (GS Fiamme Azzurre/Verona Swimming Team) nei 400 stile libero S8. L’azzurra ha nuotato in 5’00”13. Oro alla statunitense Jessica Long in 4’48”74, argento invece alla britannica Alice Tai 4’52”24.

“Grazie a tutti quelli che mi sono stati sempre vicino, alla mia famiglia, al mio tecnico, a tutti quelli che mi vogliono bene. Un altro sogno realizzato. Ho dovuto gestire al meglio la gara anche se negli ultimi 50 ho rischiato qualcosa. Salire sul podio è qualcosa che mi dà sempre emozioni fortissime”, ha raccontato Palazzo.

E’ magia alla Defense Arena con la neomamma Giulia Terzi che torna a stupirci ancora mettendo il doppio sigillo di bronzo anche nella finale dei 50 stile libero S7. Un recupero impressionante a soli sei mesi dal parto, l’azzurra delle Fiamme Oro e della Polha Varese, va a prendersi il terzo gradino del podio che vale come un oro. Con il tempo di 1’10”43 Terzi corona il suo sogno e dedica la seconda medaglia al piccolo Edoardo. Sul gradino più alto si piazza la cinese Jiang chiudendo a 1’09”68, alle sue spalle l’americana Stickney 1’10”11.

Altri risultati:

Alessia Berra (GS Fiamme Azzurre/Polha Varese) 5°posto nei 100 stile libero S12 in 1’01”84.

Emmanuele Marigliano (Centro Sportivo Portici) 5°posto nei 50 rana SB2 in 1’06”95.

Federico Bicelli (GS Fiamme Azzurre/Pol.Bresciana Frontiere) 5°posto nei 50 stile libero S7 in 28”53.

Le batterie domani con inizio alle ore 09.30:

Francesco Boccardo 50 stile libero S5

Antonio Fantin 50 stile libero S6

Martina Rabbolini 100 rana SB11

Alessia Berra 100 rana SB13

Xenia Francesca Palazzo 50 stile libro S8

Staffetta mixed 4×50 medley 20 punti: Monica Boggioni, Manuel bortuzzo, Giulia Terzi, Federico Cristiani.

