Para Powerlifting: domani la prima Azzurra sulla panca di Parigi

Emanuela Romano gareggerà nella categoria fino a 55 kg alle ore 17.00

Roma, 4 settembre 2024

L’attesa è terminata: la Pesistica Paralimpica Azzurra inizia domani, 5 settembre, la sua avventura a cinque cerchi con Emanuela Romano, in gara alle ore 17.00 nella categoria fino a 55 kg. La ‘Manu’ a Parigi gareggerà alla sua prima Paralimpiade nella Pesistica, ma alla sua terza se si considerano anche le precedenti due nel nuoto (Londra 2012 e Rio 2016). Emanuela, napoletana, classe ’90, è l’ultima ad aver ottenuto il pass per Parigi, lo scorso 8 luglio, beneficiando dello spostamento di categorie di alcune atlete. L’Azzurra sarà accompagnata in gara dal DT Sandro Boraschi e dal tecnico Filippo Piegari.

Questa sera alle ore 21.00 speciale FIPE Power Mag! Claudio Cavosi avrà ospite proprio il Direttore Tecnico Sandro Boraschi che ci racconterà le condizioni dei nostri Azzurri alla vigilia dell’esordio di domani!

Le dichiarazioni

Sandro Boraschi

“Siamo fiduciosi e sereni per la gara di Emanuela. Quello che le abbiamo detto è di divertirsi, mantenere la calma e fare quello che ha già fatto in allenamento. Lei gareggia in una delle categorie più complesse a livello femminile come prestazioni, la 55 kg. La zona podio è lontana, ma potrebbe scalare posizioni rispetto alle avversarie. Poi in gara può succedere di tutto…”

Emanuela Romano

E' la mia prima Paralimpiade con la pesistica e sono molto contenta perché è uno sport che amo tantissimo. L'atmosfera che abbiamo respirato questi giorni al villaggio è fantastica e mi sento carica e voglio godermi ogni istante di gara. Poi ho una motivazione in più: in tribuna ci sarà la mia famiglia e i miei nipoti a fare il tifo per me!!!

