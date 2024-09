HALLISSEY REGALA OMBRELLONE 2027 A PRESIDENTE DEI BALNEARI

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 Il segretario di Radicali Italiani Matteo Hallissey,ha regalato al

Presidente del sindacato autonomo balneari, Antonio Capacchione, un

ombrellone con la scritta “2027” a margine del dibattito che hanno avuto a

Filorosso su Rai3. “La proroga delle concessioni balneari al 2027 è uno

scandalo: le spiagge vanno liberate e consegnate ai cittadini. Abbiamo

chilometri di spiagge sequestrate, da decenni ostaggio di una corporazione

che paga canoni ridicoli e applica costi folli. È bene ricordare che siamo

andati avanti a colpi di proroghe: 1993, 2006, 2012, 2015, 2020, ora 2027.

Un settore che produce 15 miliardi di euro e che paga allo Stato la miseria

di 1 euro ogni 100 di fatturato, una truffa resa legale dall’immobilismo

della politica, un oltraggio nei confronti dei cittadini che possono fare

il bagno solo a pagamento. Ci permettiamo pure di ragionare sugli

indennizzi: dovrebbero darli loro ai cittadini e non viceversa, visti i

guadagni che hanno avuto in tutti questi anni. Per questo abbiamo regalato

un ombrellone con la scritta 2027 a Capacchione del SIB, ma non si deve

preoccupare: abbiamo molti altri ombrelloni a casa pronti per essere

piantati in tutte le concessioni scadute d’Italia”

Lo dichiara in una nota Matteo Hallissey-Segretario Radicali Italiani

*Francesco Rosati*

Responsabile stampa Radicali Italiani

