(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 Fi, Barelli: “Cordoglio e dolore per scomparsa Alessio Mancini”

“Una scomparsa che ci addolora profondamente e ci lascia sconvolti. Alla famiglia di Alessio Mancini, l’abbraccio più sincero e affettuoso da parte mia e di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia. A Bellaria Igea Marina lo ricorderemo come merita, ricorderemo l’entusiasmo e l’impegno di Alessio come coordinatore di Fi Giovani a Itri, perché la comunità di Forza Italia era e sarà sempre orgogliosa di lui”.

Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

