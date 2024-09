(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 Comunicato stampa

Consegnata la Bandiera di Cervia ai Cerviaman impegnati in IRONMAN 2024

Martedì 3 settembre si è svolta la tradizionale consegna della Bandiera della città ai

Cerviaman impegnati in IRONMAN Italy Emilia Romagna 2024.

Il Sindaco di Cervia Mattia Missiroli e il Vicesindaco e Assessore allo sport Gianni Grandu

hanno consegnato il simbolico e significativo stendardo, personalizzato con la scritta:

“Cerviaman 2024. I nostri campioni della solidarietà”, in riconoscimento della vocazione

sportiva e sociale del gruppo.

Cerviaman è nato dalla passione per il triathlon ed è diventato ben presto anche

un’importante associazione di beneficenza per la comunità cervese.

È stata una cerimonia ricca di significato per gli atleti gialloblu i quali parteciperanno alle varie

competizioni proposte da IRONMAN in programma tra il 21 e il 22 settembre.

Sono circa una quarantina gli iscritti Cerviaman dei quali 4 parteciperanno alla competizione

completa (3,8 km a nuoto, 180 km in bicicletta e 42 km di corsa, in programma sabato 21

settembre), 14 al 70.30 (1,9 a nuoto, 90 km in bicicletta e 21,09 km di corsa) e 3 al 5150 (pari

alla distanza del triathlon olimpico, ovvero 1,5 km a nuoto, 40 km in bicicletta e 10 km di

corsa) entrambi in programma domenica 22, per un totale di 21 atleti impegnati nelle varie

competizioni.

Inoltre, Debora Garavini sarà impegnata nella finale mondiale woman di IRONMAN prevista

a Nizza il 22 settembre, portando i colori della città ai vertici di questa disciplina.

“Ricevere la bandiera della città – dichiarano gli atleti – è un simbolo ricco di significato che

ci darà la forza per dare il massimo consci del sostegno e del supporto da parte di tutti i

Cervesi ”

Il Sindaco Mattia Missiroli e il Vicesindaco Gianni Grandu hanno dichiarato: .

Cervia, 3 settembre 2024