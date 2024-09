[Comune Palermo] Manutenzione strade. Dichiarazione di Sabrina Figuccia

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 “Finalmente, dopo decenni di incuria, sono iniziati i lavori di

rifacimento dell’asfalto nelle disastrate vie di Palermo, percorrere le

quali era diventato un vero e proprio incubo per gli automobilisti:

paradossalmente, però, i lavori, diventati assolutamente indispensabili, si

sono trasformati, a loro volta, in un incubo per chi deve attraversare le

squadre dove sono al lavoro mezzi e operai: perché, quindi, non fare i

lavori nelle ore notturne?. Quotidianamente, le strade con gli operai al

lavoro diventano un piccolo inferno con il corollario di imprecazioni,

proteste, clacson a tutto spiano: per evitarlo, basterebbe eseguire le

operazioni di scarifica e di ripristino dell’asfalto nelle ore notturne,

quanto meno nelle strade ed arterie principali, soprattutto in vista

dell’imminente riapertura degli istituti scolastici, che vedrà moltiplicare

ancora di più il numero delle auto in circolazione. Chiaramente, i costi

aumenteranno, ma la soluzione potrebbe essere quella di inserire nei

contratti con le ditte che effettuano i lavori la clausola di eseguirli

durante la notte, mentre nelle strade più periferiche, dove il volume del

traffico è ridotto, i lavori potrebbe continuare ad essereeffettuati anche

durante il giorno”.

Lo ha detto la capogruppo della Lega al Comune di Palermo e presidente

della Terza Commissione Consiliare, Sabina Figuccia.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo