Comune, Medea, Higas e Cipor insieme per la ”rivoluzione del metano” a Oristano

Conversione a

metano rete di

ORISTANO

ORISTANO 04 Settembre 2024

La rete di Oristano

Vantaggi per la

cittadinanza

Timeline di progetto

Customer Journey

Iniziative

commerciali

Numeri e distribuzione

Medea S.p.A. è una società del Gruppo Italgas, leader in Italia nella distribuzione del gas

naturale e terzo operatore in Europa.

territoriale

Rete e impianti 2024

52.400 utenti attivi

104 Comuni serviti

2.735 km di rete in esercizio

92 impianti GNL (gas naturale

liquefatto) in esercizio

ü La rete di distribuzione del

gas naturale cittadina verrà

collegata alla rete

industriale del CIPOR.

ü Alimentazione diretta

dal deposito costiero

Network CIPOR

HIGAS.

Network MEDEA

(Collegamento alla rete di

Key data

Rete di distribuzione Aria Propanata Comune di Oristano

Lunghezza RETE

Consumi annui medi

Utenti ATTIVI

72 Km

640.000 Sm3

2.593

Investimento per conversione a

gas naturale

2,8 M€

Vantaggi del

gas metano

IL GAS METANO E’

SICURO

COMODO

ECONOMICO

i clienti finali non

necessitano di alcuna

bombola o

bombolone da

ricaricare o sostituire

i nostri contatori elettronici di ultima

generazione sono

con le nostre iniziative

commerciali promuoviamo lo

sviluppo del mercato del gas

naturale in Sardegna,

azzerando o riducendo al

minimo il costo di

allacciamento per i clienti

finali

Il nostro servizio di

pronto intervento è

attivo 24h su 24h

gestibili da remoto (senza alcun

intervento da parte dei clienti)

trasmettono in automatico le letture

(per un calcolo dei consumi accurato

in bolletta che non richiede la

presenza fisica dei clienti)

AP vs Metano

Bolletta media

annua

Costi medi annui di fornitura (*)

Aria Propanata

Metano

(***)

Stima risparmio

medio annuo

Cottura/ACS (*)

€520

€420

Riscaldamento +

Cottura/ACS e altri usi (*)

€1.715

€1.260

Calcolati su consumi medi annui pari a circa 210 smc di aria propanata per Cottura/ACS e circa 780 smc Riscaldamento+Cottura/ACS (fonte: fatturazione

Medea Spa, esclusi consumi < 50 mc annui)

Stima della spesa media annua calcolata con tariffe Aria Propanata in vigore dal 01/08/2024. Fonte: ARERA Del. 631/2023/R/gas – Del. 623/2023/R/gas – TIVG

64/2009

(***) Stima Medea. Considerato TTF = 32,5 €/MWh, altre componenti in base ad attuale contesto tariffario Sardegna..

AP vs Metano

Benefici ambientali

Riduzione emissioni

Consumo Aria Propanata Oristano (*) 0,64 Mln sm3

1.884 ton/anno (**)

Pari a Metano

0,84 Mln sm3

1.705 ton/anno(**)

Energia

8,9 GWh

Media anno 2023

Coefficienti di emissioni: metano 0,19 kg/kWh e Aria Propanata 0,21 kg/kWh

– 179 ton/anno

Pari alla CO2

sequestrata da

1.077 alberi

CONVERSIONE

ORISTANO

Timeline di progetto

Luglio

Apertura

Presidio

Informativo

Medea

Inizio

Settembre

Kick off progetto di

conversione e

conferenza stampa

Da Ottobre 2024

a Gennaio 2025

Settembre/Ottobre

3 Comunicazioni

Comunicazioni verso

la clientela a mezzo

raccomandata

Incontri con la

popolazione

5 Clientela/Installatori 6

Incontri informativi pubblici

Predisposizione dei nuovi

contratti di fornitura e

adeguamento degli impianti

interni

Inizio Marzo

Conversione

Conversione della rete

da Aria Propanata a

Metano

Customer

Journey

Con la liberalizzazione del mercato del gas il cliente potrà scegliere

liberamente da quale fornitore comprare il gas. Per consultare i

fornitori presenti sul territorio comunale visita il sito:

http://www.arera.it alla sezione Consumatori/Ricerca operatori. Una volta

scelta la società di vendita, è necessario comunicare il nuovo codice a

14 cifre PDR (Punto Di Riconsegna) a gas metano che il cliente ha

ricevuto nella lettera spedita a mezzo di raccomandata.

La società di vendita fornirà al cliente la

documentazione da compilare:

È necessario fare alcuni adeguamenti degli impianti interni (foro di

aereazione nella parte superiore dell’ambiente, ecc.). Gli interventi

devono essere realizzati da un installatore regolarmente iscritto alla

Camera di Commercio e abilitato. La qualifica dell’installatore è

importante perché dovrà produrre la documentazione necessaria

all’attivazione dell’impianto.

Allegato H/40 a cura del cliente finale;

Allegato I/40 + doc. tecnica a cura

dell’installatore

La documentazione dopo essere stata compilata

sarà sottoposta ad accertamento. Soltanto in

caso di esito positivo sarà attivata la fornitura.

Il nostro

punto di

contatto per

gli utenti

MEDEA INFO POINT

Per ulteriori informazioni, oltre al contact center dedicato,

abbiamo il seguente punto di contatto già operativo nel

centro di Oristano dal mese di Luglio 2024.

In questo modo ogni utente potrà richiedere informazioni

relative alla nuova fornitura del gas metano direttamente

a noi di Medea.

Lunedì e Mercoledì 09 – 13 / 14 – 16

Iniziative

Commerciali per il

COMUNE di

ORISTANO

Promuoviamo lo sviluppo del mercato del gas naturale in

Sardegna con iniziative commerciali che azzerano o riducono al

minimo eventuali costi a carico dei clienti finali, sia per

l’attivazione del contatore che per la realizzazione dell’impianto

interno.

GASMART

DOMO MEA

BY MEDEA

Iniziative

Commerciali

Si rivolge alle Società di Vendita accreditate sulle reti di

Medea che aderiscono all’iniziativa, ma determina un

vantaggio concreto per il cliente finale (residenziale o P.IVA) *

Attuali utenti ad

aria propanata

Per gli attuali clienti che convertiranno i loro impianti da Aria Propanata a Metano, l’importo

riconosciuto è fino ad un massimo di 250€ di rimborso, finalizzati alla copertura dei costi sostenuti

dal cliente finale per l’adeguamento dell’impianto interno**

a condizione che il cliente attivi la fornitura

L’impianto interno deve essere modificato direttamente

dalla Società di Vendita o tramite loro tecnico istallatore

qualificato e convenzionato (chiavi in mano)

* costi di conversione dell’impianto interno di proprietà del cliente (foro aerazione

DOMO MEA

vetro/muratura, inserimento valvola di intercettazione a monte dell’impianto interno,

certificazioni I40 ed H40).

BY MEDEA

** valida fino al 31/12/2024, salvo proroghe.

Iniziative

Commerciali

Per i Nuovi Utenti

GaSmart

Domo Mea By Medea Domo Mea By Medea

Utenze DOMESTICHE,

CONDOMINI e Servizi PUBBLICI

Utenze altri USI

Data inizio

01/08/2022

01/04/2023

01/08/2024

Data fine*

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

A chi è rivolta

Tutti i nuovi clienti

Clienti (residenziali e P.IVA) con

Impianto interno da

adeguare/realizzare

Clienti (solo P.IVA) con Impianto

interno da adeguare/realizzare

Riconosciuto fino ad un massimo di Riconosciuto fino ad un massimo di

In caso di nuovo allacciamento

1.500 € di rimborso, finalizzato alla 1.800 € di rimborso, finalizzato alla

contributo massimo a carico del cliente

copertura dei costi sostenuti dal

copertura dei costi sostenuti dal

Riepilogo Iniziativa commerciale di 200€/PDR, rimborsato a condizione

cliente finale per la realizzazione

cliente finale per la realizzazione

che sia attivata la fornitura entro 60 gg dell’impianto interno1, a condizione dell’impianto interno1, a condizione

dall’esecuzione dei lavori.

che il cliente attivi la fornitura

che il cliente attivi la fornitura

linea gas dal contatore agli apparecchi utilizzatori (caldaia, scalda acqua e/o cucina) fino a 40 mt. Escluso acquisto e installazione di hardware (caldaie, scalda acqua, piani cottura,

termosifoni, ecc.)

* salvo proroghe