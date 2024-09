(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 BALNEARI, FEDE (M5S): PROROGA GOVERNO E’ FARSA DEPRIMENTE

ROMA, 4 SET. – “La proroga fino al 2027 delle attuali concessioni demaniali è la deprimente farsa di un governo che, per scopi unicamente elettorali, condanna un settore strategico alla paralisi degli investimenti e, più in generale, regala al paese al tracollo dell’offerta turistica balneare. Giorgia Meloni e i suoi ministri, dopo due anni di nulla cosmico e di mancate risposte al comparto, se ne escono con una legge che sa si burla nei confronti dell’Europa, dei cittadini, dei lavoratori e anche degli imprenditori virtuosi. In aula arriverà un provvedimento “scempio”, cartina di tornasole perfetta di un governo incompetente che ci riporta al corporativismo. Si continua a tagliare su sanità e servizi essenziali mentre si prorogano ulteriormente le concessioni senza adeguare ridicoli canoni: un’amenità”. Così in una nota il deputato M5s Giorgio Fede.

