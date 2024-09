(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 Alla scoperta delle tombe storiche del Cimitero di Savigliano

Sabato 7 settembre, alle 17, in programma una visita guidata gratuita

Sabato 7 settembre, alle 17, si svolgerà presso il Cimitero di Savigliano, in via Torino 256, una

visita guidata alle tombe storiche.

La visita sarà curata da Gessica Racca e Giulia Siccardi, autrici del libro “Memorie di pietra.

Piccola guida ai cimiteri di Savigliano, Levaldigi e San Salvatore”, acquistabile presso la

biglietteria del Museo Civico Gipsoteca di Savigliano.

«Il percorso – spiegano Racca e Siccardi – vuole approfondire l’arte funeraria presente nel cimitero

saviglianese, con particolare riferimento alle tombe storiche di alcune importanti famiglie locali».

«La guida è frutto di un grande lavoro di ricerca condotto dalle autrici nell’ambito del bando di

studio “Ciro Martorelli” – spiega Silvia Olivero, responsabile del Museo Civico – Archivio Storico

e Gestione Fondi Storici –. Lo studio condotto fornisce una preziosa mappatura degli elementi

artistici presenti, opera di artisti, architetti e maestranze che hanno lasciato un segno nella storia

cittadina. Un’arte funeraria che è stata chiamata a celebrare il prestigio sociale di famiglie

aristocratiche o di estrazione borghese in ascesa, e che riflette il gusto e lo stile delle diverse

epoche: dal neogotico, al liberty, al razionalismo».