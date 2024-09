(ACON) SALUTE. MORETTI E CELOTTI (PD): NUOVO DIRETTORE SEGNA FALLIMENTO CDX

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

Trieste, 4 set – "Dalle liste d'attesa infinite, alla

carenza di medici di famiglia, dai buchi di bilancio delle

aziende alla fuga di personale medico e infermieristico, il

sistema sanitario regionale non accenna a risollevarsi, anzi ?

sempre pi? caotico. E la soluzione che ora si inventa la Giunta

Fedriga, dopo sei anni di governo, ? affiancare un nuovo

direttore centrale a quello gi? esistente. Una nuova nomina che

certifica il fallimento della gestione assessorile della sanit?

in questi anni, unito ad un effimero e illusorio tentativo di

nascondere gli errori fatti”.

Lo affermano in una nota il capogruppo e la consigliera regionale

del Pd, Diego Moretti e Manuela Celotti, commentando la delibera

numero 1259 attraverso la quale la Giunta regionale, nell’ultima

seduta del 30 agosto, ha spacchettato le funzioni della Direzione

Salute e nominato un nuovo direttore centrale incaricato di

seguire bilancio e coordinamento strategico.

“Fedriga e Riccardi, cos? facendo, ammettono di aver perso il

controllo del sistema salute del Fvg, tentando di celare la loro

incapacit? di fare scelte, temi che si aggiungono alla chiusura

verso le proposte che in questi anni mai sono mancate da parte

del Pd e dei professionisti che lavorano nella sanit?” accusano

Moretti e Celotti.

“Si pensi all’ultima tegola sul sistema salute: il buco di 280

milioni delle aziende sanitarie, emerso solo un mese fa, dimostra

una gestione senza programmazione di cui i responsabili politici

sono Fedriga e Riccardi, i quali ora si comportano come se loro

fossero estranei e non al Governo da sei anni” affermano i due

esponenti dem che chiosano: “? forse questo l’inizio della tanto

annunciata svolta del sistema sanitario regionale?”.

