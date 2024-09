Sulle strade della Resistenza e della Liberazione, dal 20 settembre le passeggiate dell’ISRT

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Sulle strade

della

resistenza

e dell

liberazione

il calendario dei

trekking urbani

Realizzato con il contributo

del Consiglio regionale ai

sensi della L.R. n. 3/2024

VENERDÌ 20/09 2024 ORE 15:30-17:30

oltrarno: fra guerra e insurrezione

SABATO 21/09 2024 ORE 10-12

Manifattura Tabacchi e Ponte di Mezzo: la lotta della resistenza

VENERDÌ 27/09 2024 ORE 15:30-17:30

stadio e Campo di Marte: la guerra in città

SABATO 28/09 2024 ORE 10-12

Sant’Ambrogio: storie di resistenza

VENERDÌ 04/10 2024 ORE 15:30-17:30

Piazza Dalmazia-Stabilimento Chimico Farmaceutico: la guerra in città

SABATO 05/10 2024 ORE 10-12

oltrarno: fra guerra e insurrezione

venerdì 11/10 2024 ore 15:30-17:30

Mugnone: Dalla Fortezza a le Cure, la seconda linea della “battaglia di firenze”

info e prenotazioni p a s s e g g i a t e l i b e r a z i o n e @ g m a i l . c o m

Una progettualità

articolata

per l’approfondimento

delle conoscenze

e delle memorie

nell’80° anniversario

della Resistenza

e della guerra ai civili