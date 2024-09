Softball, Campionato Europeo Élite 2024: risultati e classifiche 3 settembre 2024, programma 4 settembre 2024.

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 La terza giornata della fase iniziale del Campionato Europeo di Softball Élite vede l’Italia conquistare l’aritmetica certezza del primo posto nel girone Y, quello che, insieme al girone X, qualifica un totale di sei squadre al Super Round, la fase dalla quale scaturiscono le finaliste della edizione 2024 del Campionato Europeo di Softball Élite. Dovrà attendere ancora un giorno il Regno dei Paesi Bassi, fermato solo dalla pioggia che si è abbattuta in diversi momenti sul diamante dello Sportpark Weltevreden di De Bilt, costringendo gli ufficiali di gara a sospendere la partita tra Regno dei Paesi Bassi e Francia ad inizio quarto inning sul risultato di 1-0 per la formazione neerlandese. Certa di un posto nel Super Round anche la Gran Bretagna, che in giornata ha sconfitto l’Ucraina per 15-0 al quarto inning. Super Round ad un passo anche per la Repubblica Ceca, che nel pomeriggio ha piegato la Francia 5-0 con no-hitter di Veronika Peckova (7IP, 2BB, 15K). Nel girone X domani la sfida tra Francia e Spagna (attesa anche dal recupero della partita contro l’Austria rinviata oggi per maltempo) potrebbe decidere il terzo e ultimo posto utile per accedere al Super Round. Nelle medesime condizione si trova la Grecia, alla quale serve sconfiggere l’Ucraina per avere la conferma del passaggio del turno.

Già cominciata la fase del Placement Round, che per il momento vede coinvolte le squadre dei gironi F e G.

Risultati martedì 3 settembre

Gir. X: Germania – Spagna 2-5 (8°), Francia – Repubblica Ceca 0-5, Austria – Regno dei Paesi Bassi 0-7 (5°), Austria – Spagna (rinviata al 4/09), Regno dei Paesi Bassi – Francia sospesa sull’1-0 nella parte alta del quarto inning, rinviata a mercoledì 4 settembre alle ore 10.

Gir. Y: Israele – Belgio 7-0 (5°), Italia – Ucraina 7-0 (6°), Belgio – Grecia 0-7 (5°), Ucraina – Gran Bretagna 0-15 (4°)

Gir. F: Polonia – Svizzera 10-3 (6°); Slovacchia – Svezia 4-7

Gir. G: Danimarca – Ungheria 10-0 (4°); Croazia – Finlandia 7-1; Malta – Danimarca 2-5.

Il programma di mercoledì 4 settembre

Gir. X: h. 10 Regno dei Paesi Bassi – Francia (riprende dalla parte alta del quarto inning con risultato di 1-0), h. 10 Austria – Spagna, h. 12.30 Germania – Austria, h. 15 Spagna – Francia, h. 17.30 Repubblica Ceca – Austria, h. 20 Germania – Regno dei Paesi Bassi

Gir. Y: h. 12 Ucraina – Israele, h. 14.30 Gran Bretagna – Belgio, h. 17.30 Grecia – Ucraina, h. 20 Belgio – Italia

Gir. F: h. 15 Svizzera – Slovacchia, h. 17 Svezia – Polonia

Gir. G: h. 12.30 Ungheria – Finlandia, h. 15 Croazia – Malta, h. 17.30 Danimarca – Finlandia, h. 20 Bulgaria – Malta

Classifiche:

Gir. X: Regno dei Paesi Bassi (3-0), 1.000; Repubblica Ceca (3-1), .750; Francia (2-1), .667; Spagna (1-2), .333; Austria (0-2) e Germania (0-3), .000.

Gir. Y: Italia (4-0), 1.000; Gran Bretagna (3-1), .750; Grecia (2-2), .500; Ucraina (1-2), .333; Israele (1-3), .250; Belgio (0-3), .000.

Gir. A: Francia (2-0), 1.000; Svizzera (1-1), .500; Danimarca (0-2), .000.

Gir. B: Belgio (2-0), 1.000; Polonia (1-1), .500; Malta (0-2), .000.

Gir. C: Ucraina (3-0), 1.000; Slovacchia (2-1), .667; Bulgaria (1-2), .333, Finlandia (0-3), .000.

Gir. D: Austria (3-0), 1.000; Svezia (2-1), .667; Croazia (1-2), .333; Ungheria (0-3), .000.

Gir. F: Polonia e Slovacchia (1-0), 1.000; Svezia e Svizzera (0-1), .000.

Gir. G: Danimarca (2-0) e Croazia (1-0), 1.000; Malta, Finlandia e Ungheria (0-1), .000

Foto: Veronika Peckova, lanciatrice della Repubblica Ceca, protagonista di un no-hitter in data 3 settembre contro la Francia. Credit: DFotografie.

