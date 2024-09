(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

ROMA, GUALTIERI CONVOCA IN CAMPIDOGLIO RIUNIONE SU BOMBA D’ACQUA

Roma, 3 settembre 2024 – E’ stata convocata dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri una riunione di coordinamento in Campidoglio in merito alla bomba d’acqua imprevista che ha colpito la Capitale nel pomeriggio. Partecipano i responsabili della Protezione Civile di Roma Capitale, il Dipartimento Lavori Pubblici e il Dipartimento Ambiente, con gli Assessori Alfonsi e Segnalini, l’azienda AMA, la Polizia Locale, l’Ufficio Clima e il Gabinetto del Sindaco.

Lo fa sapere il Campidoglio in una nota.