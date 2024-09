(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Fino al 10 settembre

Riaperto il bando T rasporto S colastico, per l’assegnazione dei posti ancora disponibili

Livorno, 3 settembre 2024 – Il settore Attività Educative del Comune di Livorno ha riaperto il bando Trasporto Scolastico 2024-25, per l’assegnazione dei posti rimasti liberi e per la formazione di una lista d’attesa per la copertura dei posti che potrebbero rendersi disponibili durante l’anno scolastico.

Le domande possono essere presentate entro martedì 10 settembre tramite la piattaforma [ https://livorno.simeal.it/sicare/benvenuto.php | https://livorno.simeal.it/sicare/benvenuto.php ] (accesso tramite SPID, CIE o CNS).

Per prendere visione del bando, delle linee e delle fermate effettuate dagli scuolabus, consultare la pagina [ https://www.comune.livorno.it/educazione-scuola/trasporto-scolastico | Trasporto Scolastico ] con i relativi allegati, pubblicata su [ http://www.comune.livorno.it/ | http://www.comune.livorno.it ] area tematica Educazione e Scuola.

Tra gli allegati di questa pagina è disponibile anche l’elenco delle domande accettate in relazione alla prima apertura del bando, conclusa lo scorso 31 luglio.

—–

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003