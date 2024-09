(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

ITALIA VIVA ROMA: SOLIDARIETÀ A DON COLUCCIA PER AGGRESSIONE

Roma, 3 settembre 2024 – “ Solidarietà a Don Antonio Coluccia per l’aggressione subita al Quarticciolo l’altra sera, un episodio che condanniamo con fermezza. A lui, ancora una volta, va il nostro pieno sostegno per il coraggio che da sempre contraddistingue la sua azione civile e per la durissima battaglia che ogni giorno combatte nelle borgate contro i clan della droga e la criminalità organizzata. Continueremo a essere al fianco di Don Coluccia, certi che questo ennesimo attacco subito non fermerà il suo impegno per la legalità e il recupero delle periferie più disagiate della nostra città”. Lo dichiarano in una nota congiunta, Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Marietta Tidei e Luciano Nobili, consiglieri Iv alla Regione Lazio, e Marco Cappa, Presidente di Italia Viva Roma.

