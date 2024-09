Info – CS: IL 7 E 8 SETTEMBRE IL 3° BASKETBALL “IN” JESOLO – MEMORIAL LUCA SILVESTRIN

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 IL 7 E 8 SETTEMBRE LA TERZA EDIZIONE DI “BASKETBALL

IN JESOLO” – MEMORIAL LUCA SILVESTRIN

L’appuntamento, organizzato da A.P.D. Lab, si terrà come di

consueto al PalaCornaro di Jesolo e vedrà scendere in campo

quattro formazioni di Serie A: Reggio Emilia, Treviso, Trieste e

Venezia

Un appuntamento che oramai è diventato un’abitudine, per gli appassionati di pallacanestro di alto

livello: Basketball “IN” Jesolo – Memorial Luca Silvestrin è arrivato alla terza edizione e tornerà

ad animare il PalaCornaro di Jesolo (Via M.L. King 5 – Jesolo) prima della partenza uf ciale del

massimo campionato italiano. Organizzato da A.P.D. Lab in collaborazione con Associazione Che

Spettacolo, l’evento ha il fondamentale supporto economico del Comune di Jesolo, oltre al

patrocinio della Fip Veneto ed alla collaborazione logistica di Basket Club Jesolo e Basket School

Castelfranco, due realtà di riferimento della zona.

Basketball “IN” Jesolo – Memorial Luca Silvestrin coinvolgerà quattro squadre di Serie A

come UnaHotels Pallacanestro Reggiana, Nutribullet Treviso Basket, Pallacanestro

Trieste e Umana Reyer Venezia, che disporranno di un test importante per veri care le condizioni

generali di forma dei rispettivi roster: il programma prevede, nella giornata di sabato 7 settembre,

le due semi nali alle ore 18.00 (Reggio Emilia – Treviso) ed alle ore 20.45 (Trieste – Venezia),

Ma Basketball “IN” Jesolo è anche un evento che ricorda la memoria di Luca Silvestrin, icona della

pallacanestro come ricorda Massimo Piubello, organizzatore della manifestazione: “Basketball

“IN” Jesolo è oramai riconosciuto e, per il terzo anno di la, torniamo ad essere ospiti della città di

Jesolo, che ringraziamo per il consueto sostegno unitamente ai partner che ci sono da sempre

vicini. Quello che ci preme maggiormente, in questa manifestazione, è offrire l’opportunità di

vedere quattro formazioni di Serie A impegnate in un test probante e che potrà dare certamente

dei segnali importanti per ognuna di esse, ma soprattutto ricordare la memoria di Luca Silvestrin,

giocatore che ho conosciuto personalmente e che purtroppo è scomparso in maniera prematura”.

La terza edizione di Basketball “IN” Jesolo – Memorial Luca Silvestrin fa parte del programma

E20-24 di Associazione Che Spettacolo e A.P.D. Lab, che ha il fondamentale supporto del pool

partner E20-24 formato da BCC Venezia Giulia, ComeAiutare.it, Conte&Scaini, Eidomed Sistemi Medicali, Erdlinger Weissbrau, Friulbrau, Graf ti Pubblicità, Macron, MegaBasket,

San Benedetto, Telefriuli, The Black Stuff, Un Canestro Per Te.

Il programma della terza edizione di Basketball “IN” Jesolo – Memorial Luca Silvestrin è

compiutamente presentato online al link https://www.chespettacolo.info/3-basketball-injesolo-2024/

mentre il giorno dopo, domenica 8 settembre, ci sarà la nale di consolazione per il terzo/quarto

posto alle ore 18.00; a seguire (ore 20.45) la nalissima che decreterà la formazione vincitrice

dell’evento. E’ previsto l’ingresso a pagamento, con prevendita su Vivaticket: il prezzo sarà di 12

euro a singola serata.