(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Dalla Chiesa; Ronzulli (FI): onoriamo sua memoria continuando a combattere mafia

“Sono passati 42 anni e il ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a Palermo il 3 settembre del 1982 insieme con la moglie, Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo, è ancora vivo. È il ricordo di un uomo che, con coraggio e altissimo senso dello Stato e delle Istituzioni, ha sacrificato la sua vita per combattere il terrorismo prima e la mafia poi. Rendere omaggio al generale Dalla Chiesa vuol dire non solo onorarne la memoria, ma tenere sempre viva dentro di noi la fiamma della lotta contro la criminalità organizzata, perché è nostro dovere non venire mai meno a questa battaglia, in difesa del Paese, dei cittadini e della legalità. Forza Italia è impegnata quotidianamente nella lotta alla mafia, e siamo fieri di avere come deputata la figlia Rita Dalla Chiesa, alla quale oggi vorrei indirizzare un affettuoso abbraccio”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.