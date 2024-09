CS – Prosegue con successo l’ENEA EXPERIENCE ODYSSEY a Ginosa

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

mar 03 settembre 2024 *Prosegue con successo l'ENEA EXPERIENCE ODYSSEY a Ginosa*

*Straordinaria affluenza di pubblico in Piazza Orologio*

L’ENEA EXPERIENCE ODYSSEY continua a riscuotere un grande successo a Ginosa

in Piazza Orologio, con una straordinaria affluenza di pubblico che nei

primi giorni ha già superato le 1000 presenze. Un trionfo sia di pubblico

che di critica, con ospiti che hanno ripetutamente elogiato la qualità

degli interventi e dei momenti artistici.

Il direttore artistico Nicola Valenzano ha svolto un lavoro eccellente,

ricevendo grande apprezzamento per la sua direzione. Vito Caggianelli,

ideatore della kermesse insieme a Fabio Salvatore, si è dichiarato

entusiasta ed emozionato per l’affetto dimostrato dal pubblico e dagli

ospiti presenti.

La serata di questa sera sarà dedicata alla spiritualità, con la

presentazione del libro “Dove Terra e Cielo si incontrano”:

• Don Luigi Maria Epicoco, Sacerdote e Scrittore

• Luciano Regolo, Giornalista, Scrittore e Condirettore di Famiglia

Cristiana

A seguire, il recital “Il cantico delle creature” con:

• Nicola Valenzano, Regista

• Ugo Maurino, Attore

Con la partecipazione speciale di:

• Luca Vigilante, AD Universo Salute

• Fabrizia Telesforo, AD San Francesco Hospital e membro CdA Universo Salute

• Alfredo Nolasco, Direttore artistico del Premio Nazionale Don Uva e

Responsabile Comunicazione Universo Salute

Spazio anche all’arte con una performance di danza della RBC Rudra Ballet

Company, con il coreografo Ernesto Valenzano e le ballerine Paola Altamura,

Aicha Sabri, Karol Carbone, Ludovica Russo, Chiara Di Benedetto, e Marianna

Labombarda. La serata continuerà con una performance comica di Ciro

Giustiniani.

Emozioni intense nelle serate precedenti.

Domenica, il pubblico è stato profondamente coinvolto dalla proiezione del

docufilm di Andrea Ferrante “ERRECONZERO”, con interventi di alto livello,

in particolare del Prof. Massimo Ciccozzi e del Prof. Antonio Giordano.

Ieri sera, invece, è stata la volta delle emozioni forti con lo spettacolo

di Valenzano dedicato al tema dell’immigrazione, intitolato “HIJRA”, che ha

ricevuto una standing ovation finale e oltre due minuti di applausi.

Durante lo spettacolo, il conduttore Fabio Salvatore ha lanciato un appello

deciso al Ministro Salvini, esortandolo a prendere una posizione chiara sul

tema dell’immigrazione. Ha anche invitato i parlamentari locali a

concentrarsi sull’accoglienza nei comuni, senza perdere tempo nel giudicare

la validità o meno di una manifestazione come questo festival, che ogni

sera affronta temi importanti, creando una dialettica costruttiva e non

denigratoria, in netto contrasto con l’approccio spesso superficiale e

insensibile che caratterizza taluni ambienti della politica nazionale. La

serata si è conclusa con tre one-to-one coinvolgenti: il giornalista

Riccardo Bocca, l’attivista Francesca Pascale, che ha dimostrato ancora una

volta la sua forza e il suo coraggio, e Beppe Convertini. Appuntamento a

stasera.