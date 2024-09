Comunicato stampa FISE 3 settembre 2024 – PARALIMPIADI PARIGI 2024: MEDAGLIA DI BRONZO PER SARA MORGANTI E MARIEBELLE

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

PARALIMPIADI PARIGI 2024: MEDAGLIA DI BRONZO PER SARA MORGANTI E MARIEBELLE (

La medaglia di bronzo nella prima prova individuale tecnica di Paradressage del Grado I alle Paralimpiadi di Parigi 2024 porta la firma di una

strepitosa Sara Morganti e di una altrettanto fantastica Mariebelle. È ancora Sara Morganti a scrivere la storia del Paradressage azzurro. Dopo aver

messo al collo le due medaglie di bronzo a Tokyo 2020 (in quell’occasione in sella a Royal Delight) l’azzurra si conferma, per di più con un

cavallo diverso, ai vertici del dressage paralimpico mondiale.

È quello di 74,625 il punteggio percentuale messo a segno dalla regina del paradressage…

