(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Bomba d’acqua al centro di Roma, colpito anche il Santo Spirito in Sassia

A causa del forte temporale che ha interessato la Capitale, in particolare il quartiere Prati, l’ospedale Santo Spirito ha subito alcuni allagamenti. Le ditte di manutenzione stanno già lavorando al ripristino dei locali umidi e la successiva rimessa in funzione. Rassicuriamo la popolazione che non ci saranno disagi per i pazienti e i servizi non subiranno variazioni.

ROBERTA MOCHI

CAPO UFFICIO STAMPA

DIREZIONE GENERALE

BORGO SANTO SPIRITO, 3

00193 ROMA

[ http://mx2.asl-rme.it:32224/?dmVyPTEuMDAxJiZmYzU1ZWI2YWJmODk0MWMwZT01REI3MDU2OV82NDI0NF82NTMzXzEmJjA2ZWQwOWY5ZTJkYjJiNT0xMTIzJiZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dyUyRWFzbHJvbWExJTJFaXQlMkY= | http://WWW.ASLROMA1.IT ]

Messaggio analizzato da Libraesva ESG.